الخارجية تطالب المفوض السامي بسرعة نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات

رام الله / سما /

أشادت وزارة الخارجية والمغتربين بتقرير أمنستي، لأنه يحمل تأكيدا على تحذيراتها المتكررة والمتواصلة من مخاطر وتداعيات ما تقوم به دولة الاحتلال ومجالس المستوطنات في الضفة المحتلة من توسيع لـ"السياحة الاستيطانية"، ومردوداتها على تعميق الاحتلال والاستيطان في أراضي دولة فلسطين وتسويق روايته التلمودية.

وأدنت الوزارة الهجوم الإسرائيلي على "أمنستي" ومحاولة اتهامها ظلما بمعاداة السامية، مؤكدة أن التقرير يبرز أهمية إسراع المفوض السامي لحقوق الإنسان بتجهيز قائمة تلك الشركات ونشرها وتعميمها.

وقالت إن غياب الإجراءات القانونية اللازمة يشجع عديد الشركات على العمل والتعامل مع المستوطنات بشكل حر ومن دون قلق من أية متابعات قانونية، وعليه تطالب الوزارة بنشر هذه القائمة حتى نتخذ الإجراءات القانونية والملاحقة اللازمة في حال أصرت هذه الشركات على مواصلة انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.