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لبنان: رفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن "السحاقيات"!

الخميس 31 يناير 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: رفض دعوى لوقف حلقة من برنامج تلفزيوني عن "السحاقيات"!



بيروت / وكالات /

حكمت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، ماري-كريستين عيد، برفض دعوى تقدم بها محامون، طالبوا فيها بوقف حلقة من برنامج "أنا هيك" على قناة تلفزيون الجديد، تتحدث عن أوضاع "السحاقيات".

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية، أن عددا من المحامين تقدّموا بعريضة إلى القاضية عيد، ضدّ القائمين على برنامج "أنا هيك" وقناة "الجديد"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام.

وطالب المحامون في شكواهم بـ "منع بث حلقة البرنامج لليوم، ومنع الإعلانات الترويجية لها على القناة وفي مختلف الوسائل ذات الصلة".

وعلّق مقدم برنامج "أنا هيك" الإعلامي اللبناني، نيشان ديرهاروتيونيان، على قرار المحكمة قائلا: "حلقة أنا هيك لم يُمنَع عرضها".

وعرضت الحلقة المثيرة للجدل في موعدها المقرر، مساء الأربعاء، والتي استضاف خلالها الإعلامي اللبناني عددا من السحاقيات والمتحولات جنسيا.

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