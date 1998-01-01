انتهاء اللقاء التشاوري الوزاري العربي في البحر الميت

عمان / وكالات /

انتهى ظهر يوم الخميس، اللقاء التشاوري الذي يجمع وزراء الخارجية لدول السعودية والبحرين والامارات ومصر والكويت والأردن .



وتناول اللقاء بحسب مصدر دبلوماسي، فتح عدد من الاجندة وتنسيق المواقف المشتركة حول قضايا المنطقة والامن المشترك وتنسيق المواقف، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية، وعودة سوريا الى الجامعة العربية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إضافةً إلى التدخلات الإيرانية.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

ويأتي اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى "الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط". كما يأتي في ظل حديث عن سعي واشنطن لإنشاء "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" أو "الناتو العربي" كما يسميه البعض.