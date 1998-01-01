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هارتس : لائحة اتهام ضد خمسة جنود اسرائيليين نكلوا بفلسطينيين

الخميس 31 يناير 2019 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : لائحة اتهام ضد خمسة جنود اسرائيليين نكلوا بفلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة هارتس العبرية عن ان النيابة للمحكمة العسكرية الإسرائيلية، قدمت اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد خمسة من جنود الاحتلال، بتهمة التنكيل بفلسطينيين بعد اعتقالهما، والتسبب لهما بإصابات خطيرة.

وذكرت المصادر العبرية للصحيفة أن الجنود الخمسة الذين يخدمون في كتيبة "نتساخ يهودا"، وسط الضفة الغربية، اتهموا بالاعتداء على أسيرين فلسطينيين، بالضرب المبرح بالايدي وباستخدام أدوات حادة، بينما كان الاثنان مكبلي اليدين ومعصوبي العينين، مما تسبب بإصابتهما بإصابات خطيرة.

ووجهت للجنود الخمسة تهمة إساءة المعاملة في والتسبب بإصابات في ظل ظروف مشددة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، إن اثنين من الجنود وجهت لهما أيضا تهمة تعطيل الإجراءات القانونية، بعد أن نسقا فيما بينهما رواية مبركة للحادثة.
وأوضحت المصادر، أن النيابة العسكرية طلبت تمديد اعتقال الجنود حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف المصدر العسكري أن قائد الجنود وهو ضابط برتبة ملازم، قيد الاحتجاز المفتوح وسيصدر قرار بشأنه بشكل منفصل.

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