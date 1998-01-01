نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس ثمانية مواطنين على الأقل من الضفة.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة الخضر في بيت لحم وهم: أحمد محمد صلاح (24 عاماً)، ومحمد خضر موسى (27 عاماً)، وزين محمد عيسى (21 عاماً)، ويوسف تيسير عيسى (22 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة كفل حارس في سلفيت وهو أمجد محمد صالح، ومواطن آخر من مخيم طولكرم وهو فايز صامد أبو صفيرة (21 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين المواطن آدم الشافعي (22 عاماً) من رام الله والبيرة، والمواطن جهاد محمد العلامي من الخليل.