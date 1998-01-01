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وزيرة الاقتصاد: برنامج اصلاح شامل ينفذ في الغرف التجارية الصناعية

الخميس 31 يناير 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، لدى تفقدها سير العملية الانتخابية في مركز اقتراع انتخاب مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة ، اليوم الخميس، أن انتخابات الغرف التجارية تنفذ وفق برنامج الاصلاح الشامل والذي سيشهد مزيد من الخطوات بعد الانتهاء من العملية الانتخابية.

وأبدت الوزيرة عودة ارتياحها عن سير العملية الانتخابية والأجواء الديمقراطية التي تعكس ارادة الناخب في التجديد والتطوير كونها تشكل ركيزة اساسية في تحسين الخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني معبرة عن شكرها وتقديرها للجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف وجميع الطواقم العاملة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.

واعتبرت الوزيرة  عودة، ان انتخابات الغرف التجارية  تشكل النواه الاساسية في بناء قاعدة اقتصادية متينة تستجيب لمتطلبات التحول الاقتصادي، والارتقاء بأداء الغرف في مختلف المجالات.

#وزيرة الاقتصاد

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