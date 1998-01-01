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عمرو دياب يرفع دعوى قضائية... والسبب شقته الجديدة

الخميس 31 يناير 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عمرو دياب يرفع دعوى قضائية... والسبب شقته الجديدة



وكالات / سما /

قام الفنان المصري ​عمرو دياب​ بتقديم دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة يطالب فيها إثبات صحّة ملكيته لشقة سكنية في منطقة "جاردن سيتي" وقد كشف سابقاً أنه اختارها لتكون الشقة الزوجيّة له وللممثلة دينا الشربيني، وتم اقتراح هذه الشقة من قبل صديقه الفنان خالد سليم الذي يقيم في نفس المبنى.

الدعوى كشفت عن التاريخ الحقيقي لشراء الشقة حيث تضمّنت عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر بين دياب وعبدالجليل عبدالرحمن، ويتهم دياب الطرف الثاني بالتقاعس عن إثبات صحّة تعاقده لشقة اشتراها منه في التاريخ الموضّح، ولم يتمّ تسجيل عقدها حتى الآن.

وورد في الدعوى أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر 2018 بين الطالب والمعلن إليه، باع الشقة له مقابل 18 مليون جنيه مصري.

وأوضحت أيضاً أنّ عبدالرحمن اشترى الشقة سابقاً مقابل 10 ملايين جنيه، قبل أن يشتريها منه دياب، وأهمل عبدالرحمن الإجراءات اللازمة لتسجيل الشقة، لذلك يحق للطالب ملكية الشقة، وتسجيلها باسمه نتيجة دفعه مقابلها 18 مليون جنيه مصري، خصوصاً أنّه تقدّم بالأوراق التي تثبت تنازل عبدالرحمن عنها.

#عمرو دياب

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