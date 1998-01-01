ضباط ومستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم ضباط من شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومستوطنون متطرفون صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم بالمسجد الأقصى.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 44 مستوطنًا بينهم 20 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأوضحت أن 40 عنصرًا من ضباط الاحتلال اقتحموا المسجد بلباسهم المدني، وتجولوا في باحاته.