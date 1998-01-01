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تحذير- جسم فضائي يقترب من الأرض

الخميس 31 يناير 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير- جسم فضائي يقترب من الأرض



وكالات / سما /

في تحذير أطلقته "ناسا"، اعلنت الوكالة من "اقتراب" جسم فضائي من الأرض، مساء اليوم، بالتزامن مع مرور كويكب آخر بمحاذاة الأرض ولكنه أصغر بكثير.

ورُصد الكويكب الرئيس الذي سيسجل مروره واسمه "2013CW32" في عام 2013 لأول مرة. ويبلغ قياس محيطه 250 مترا، ويسافر بسرعة 36.775 ميل في الساعة

ومن المتوقع أن يمر قرب الأرض قرابة الساعة 6:54 مساء، على مسافة آمنة تعادل 5020654 كم (نحو 14 ضعف المسافة بين الأرض والقمر).

ويسافر الكويكب الآخر "2019AN11"، الذي رُصد لأول مرة هذا العام، بسرعة 28 ألف كم في الساعة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

#الأرض #جسم فضائي

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