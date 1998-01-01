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ولي عهد أبوظبي مخاطبا بابا الفاتيكان: مرحبا في دار زايد!

الخميس 31 يناير 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولي عهد أبوظبي مخاطبا بابا الفاتيكان: مرحبا في دار زايد!



ابو ظبي / وكالات/

رحب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية المقررة إلى الإمارات في 3 فبراير المقبل.

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وكتب بن زايد على "تويتر": "نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في دار زايد".

وتابع: "نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.. يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام".

نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في "دار زايد"، نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.. يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام.

وتأتي رسالة محمد بن زايد في أعقاب رسالة مصورة بثتها وسائل إعلام إماراتية للبابا فرنسيس، صباح اليوم، أثنى فيها على الإمارات، وعبر فيها أيضا عن شكره لولي عهد أبوظبي على دعوته للمشاركة في لقاء "الأخوة الإنسانية".

وكان الفاتيكان قد أعلن في ديسمبر الماضي عن زيارة مرتقبة للبابا إلى أبوظبي للمشاركة في الحوار العالمي بين الأديان، موضحا أن البابا يلبي بذلك دعوة من ولي عهد أبوظبي.

المصدر: وكالات

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