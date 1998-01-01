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الأسير "البرغوثي": اتعرض لتحقيق قاسٍ والضرب المبرح

الخميس 31 يناير 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير "البرغوثي": اتعرض لتحقيق قاسٍ والضرب المبرح



رام الله / سما /

قال الأسير عاصم البرغوثي (33 عاماً)، أنه تعرض للضرب المبرح على يد قوات خاصة من جيش الاحتلال خلال عملية اعتقاله، الأمر الذي تسبب بفقدان وعيه؛ مؤكداً أنه يعاني من إصابة بالرصاص في إحدى ساقيه قبل عملية اعتقاله.

جاء حديث الأسير البرغوثي بعد أن تمكن محامي نادي الأسير مأمون الحشيم من زيارته لأول مرة منذ اعتقاله في تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري، وذلك في مركز تحقيق معتقل "المسكوبية". 
وأوضح الأسير البرغوثي أنه يتعرض لتحقيقٍ مكثف وقاسٍ، استمر بشكل متواصل لمدة (14) يوماً حيث تجاوزت ساعات التحقيق لأكثر من (20) ساعة في اليوم، رافق ذلك حرمانه من النوم، وممارسة أساليب تنكيلية بحقه.

ولفت الأسير البرغوثي أن التحقيق ما يزال مستمراً معه بوتيرة أقل حيث تصل ساعات التحقيق لـ(12) ساعة بشكل متواصل.

ووفقاً للمحامي الحشيم فقد جرى تمديد اعتقال الأسير البرغوثي اليوم لمدة ثمانية أيام لفحص إمكانية إنهاء التحقيق.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر منع من لقاء المحامي بحق الأسير البرغوثي منذ اليوم الأول على اعتقاله وانتهى اليوم، علماً أن والده عمر البرغوثي وشقيقه عاصف جرى تحويلهما إلى الاعتقال الإداري، فيما لا يزال شقيقه محمد موقوفاً. 

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