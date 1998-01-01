فوائد قشر الموز وطريقة استعماله للعلاج

وكالات / سما /

كلنا تعود على أكل الموز ومن ثم رمي قشره في سلة المهملات، وذلك لجهلنا بالكثير من فوائده التي قد تفوق لبّ الموز، وقد تستغرب أحيانًا إذا سمعت أن هناك فوائد لقشر الموز؛ لكن الغرابة ستزول إذا ما عرفت أن قشر الموز يحتوي على مجموعة من المعادن لتغذية الجسم.

ويحتوي قشر الموز على البوتاسيوم والماغنسيوم والحديد والكالسيوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات ب6، ب12، وتحتوي قشرة الموز على الكربوهيدرات، وهي عنصر الطاقة الأساسي في الجسم والسكريات.

فوائد قشر الموز

تحتوي قشور الموز على البوتاسيوم والألياف التي تعمل على تسهيل حركة الأمعاء وتعزيز عملية الهضم ومحاربة الإمساك إضافة إلى خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم؛ مما يفيد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

هذا فضلاً عن حماية العيون من الشوارد الحرة التي تتسبب بالكثير من أمراض العين، ويقلّل من الحكّة الجلدية ويخفف من تهيج البشرة كما تفيد في علاج مرض الصدفية وتطهير وتسكين لدغات الحشرات والبعوض ومنع الشعور بالألم، إضافة إلى خصائصه المضادّة للبكتيريا والتي تعالج البثور والبقع والحبوب على الوجه.

كما يخفّف قشر الموز من آلام الصداع ويساعد على الاسترخاء. كذلك يعد قشر الموز من أهم الوسائل التي تساعد على تبييض الأسنان بشكل طبيعي والتخلص من الاصفرار المتواجد عليها، والتخلص من الجير الذي يتراكم حول الأسنان فيسبب ضعف اللثة.

جميع فوائد قشر الموز

إضافة لذلك يساعد قشر الموز على ترطيب البشرة، وتنظيف المسام، وامتصاص أي أتربة أو أوساخ متراكمة عليها، كما أنه يساعد على حمايتها من أي تجاعيد تظهر عليها، عن طريق مزج صفار بيضة مع هريس قشر الموز وخلطهما جيداً ووضع الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق، ثم شطف الوجه بالماء البارد، وتكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع.

كما تساعد قشور الموز على تلميع الأحذية بشكل جيد، وخاصة الأحذية الجلدية. ويتم ذلك من خلال مسح الحذاء بالجزء الداخلي لقشرة الموز وهو ما يمنحه لمعاناً واضحاً.

فوائد قشر الموز للجنس

يحتوي قشر الموز على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وأيضًا فيتامين ب6، والتي تعمل كل هذه المكونات على إعطاء الفرد شعوراً كاملاً بالطاقة والقوة، وذلك يعتبر مقوياً جيداً للبدن مما يجعله يعمل على تنشيط الدورة الدموية، كما يساعد في تنظيم ضربات القلب، كما يساعد فرك قشر الموز على العضو الذكري في تحسين الانتصاب والتحكم بسرعة القذف.

كما ثبت احتواء قشر الموز على مادة تحفز إنتاج السيرتونين، وهي من هرمونات السعادة التي تحسن مزاجك وتزيد من رغبتك وشهوتك، مما يجعلك تحظى بحياة جنسية جيدة أيضاً شرب قشر الموز كعصير يقلل من حالة الخمول، مما يجعلك لا تلجأ إلى النوم فورًا كالمعتاد بعد انتهاء العلاقة بينك وبين زوجتك.

طريقة استعمال قشر الموز

يعد قشر الموز جزءاً مهماً من ثمرة الموز ويفضل استخدامه وهو طازج للحصول على نتائج مرضية. ويفضل التخلص من قشر الموز فور استخدامه، وعدم تكرار استخدامه في مرات أخرى وللاستفادة بشكل فعال من قشرة الموز لابد من الحرص على استخدام الطازج منها بعد تناوله فوراً مع الحرص على استخدمها مرة واحدة فقط كما يجب عليك تخزين الموز في مكان بارد وجاف، واحتفظ به بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس.