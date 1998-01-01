علاج إسهال الحامل بالأعشاب

وكالات / سما /

إصابة المرأة الحامل بالإسهال لن تكون بسبب تلوث غذائي أو مائي، وإنما قد يحدث بسبب تغيُّرات الهرمونات لديها؛ ففي أوائل أشْهُر الحمل تكون المرأة عُرْضَةً للإسهال نتيجة للتغيرات الهرمونية، وقبل الولادة أيضًا تتغيَّر هرموناتها استعدادًا للولادة، فتصاب بمغص وحركة سريعة للأمعاء تتسبب في حدوث إسهال.بعيداً عن مخاطر وتأثيرات الأدوية ، الدكتوة نجوى صالح استشاري أمراض النساء والتوليد، تشررح كيفيةَ معالجة الحامل من الإسهال بالأعشاب الطبيعية.

حيث تقول: إن فترة الحمل تكون فترة حسَّاسة للمرأة؛ لأن إصابتها خلالها بأي مرض يكون العلاج المقدَّم لها مختلفًا تمامًا عمَّا إذا لم تكن حاملاً، فدائمًا نكون حريصين في نوعية الأدوية المقدّمة لها، والتي تتناسب مع كونها حاملاً. ولهذا أحيانًا نجعلها تعتمد على الطبيعة والأعشاب بشكل أكبر؛ للابتعاد عن أي عوامل أو مؤثِّرات كيميائية خارجية. وهناك مجموعة وصفات عشبية تساعد المرأة الحامل على أن تتخلص من الإسهال، وهي كالآتي:

1. يتمُّ وضعُ عصير الرمان مع بعض قشور أو لُبّ الرمان المُرّ في الخلاط، وشربه مرتين في اليوم كوصفة طبية ناجحة ومجرَّبة للإسهال.

2. عصر أوراق الجرجير في الخلاط مع الماء وشرب العصير لثلاث مرات في يوم واحد فقط، وعدم تكرار ذلك في اليوم التالي؛ حتى لا يتحول الأمر من إسهال إلى إمساك.

3. شرب كمية كبيرة من العصائر الطازجة، وخصوصًا عصير البرتقال، أو مغلي الزنجبيل مع أي مشروب غير ضارٍّ بالحامل، ويجب شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل؛ لتعويض النقص الذي أَحْدَثَهُ الإسهال، حتى لا يضرَّ نقصُ الماء بالجنين أو بجسم المرأة.

4. تناوُل ملعقتين من العسل عند النوم وملعقتين منه عند الصباح؛ ولأن العسل له فوائد عظيمة للجنين إلى جانب علاج الإسهال، فإنه يُنصح به حتى للحوامل اللاتي لا يعانين من أي شيء، لكن دون الإفراط في تناوله.

5. تناول وجبات من الموز والأرز والخبز المُحَمَّص المنزلي أو خبز التوست، وكذلك شوربات الأرز.

6. فنجان صغير من القهوة التركية مضاف عليه نصف ليمونة.

7. عمل شاي الأعشاب، والمُكوّن من الكركم، وأوراق الكاري، والملح، واللبن، ويُشرب مرتين يوميًّا.

8. ورق التوت الشوكي المُجفَّف؛ بحيث يُسحق وتُوضع ملعقةٌ كبيرةٌ منه في كوبٍ من الماء المغلي، ويُشرب كوبان منه يوميًّا.