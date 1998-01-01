  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على عائلة أبو رجب وتحطم أثاث منزلهم

الخميس 31 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عائلة ابو رجب في منطقة السهلة في البلدة القديمة بمدينة الخليل بوحشية، وحطمت أثاث منزلهم.

وأكد المواطن حازم أبو رجب ، ان قوات الاحتلال داهمت بناية عائلته، وفتشتها، وحطمت محتوياتها، واعتدت بالضرب على زوجة شقيقه علي الحاجة ام مراد، واستولت على مركبته الخاصة.

واوضح، ان قوات الاحتلال تعتدي على عائلة ابو رجب بشكل منظم، من أجل تهجيرهم عن المنزل لصالح المستوطنين، وان هنالك محاكم وقضايا مع الاحتلال بادعاء امتلاكهم جزء من المنزل، منذ عام 2012.

وأوضح أن بنايتهم مكونة من 3 طوابق، تسكنه أربع عائلات، يبلغ عدد أفرادها 14 فردا، مشيرا إلى أن الاحتلال كان في كل مرة يداهم البناية يحطم الأثاث ويتصرف بهمجية غير مبررة معهم، عدا عن سرقة مبلغ من المال في المرة الماضية.

وأكد أن هذا الاعتداء جاء نتيجة رفض ابو رجب التوقيع على ملف دون أن يعلم محتواه، موضحا أنه تم توثيق ما حدث لدى  اللجنة القانونية للجنة اعمار الخليل من اجل ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق المواطنين.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

غزة : مقتل شاب واصابة اثنين اخرين في شجار عائلي

بالاسماء.. كشف المواطنين الذين لم يستلموا منحة 100 $ بغزة لمراجعة البريد

أبو مرزوق لـ"فتح : حماس لن تشارك في حكومة "فيشي" وانتم الرصاصة الاولى والاخيرة"

"فتح" ترد على "حماس": منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا

التيار الإصلاحي : مستعدون للتحالف مع حركة حماس في أي انتخابات مقبلة

الرئيس عباس: الانتخابات ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

غرينبلات يُهاجم السلطة بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي وفتح ترد

الأخبار الرئيسية

حماس: خيارات عدة للرد على "الرئيس عباس" من بينها تشكيل حكومة فصائلية

هكذا يغيرون النظم والدول!! ..ترامب يعلن انطلاق "الكفاح من أجل الحرية" في فنزويلا

الوفد الأمني المصري

وفد المخابرات المصرية يصل غزة اليوم

سرايا القدس تحذر الاحتلال من المساس بقيادتها والرد سيكون قاسيا

الشهيد صالح البرغوثي

"بتسيلم" تكذب رواية "الشاباك :صالح البرغوثي أعدم من قبل عشرة جنود من مسافة صفر