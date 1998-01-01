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وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات الطائفة السامرية

الخميس 31 يناير 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الخميس، على أبرز احتياجات الطائفة السامرية.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة بمدينة البيرة، مع وفد من الطائفة.

واستعرض سكرتير اللجنة السامرية لطفي فياض، أبرز الاحتياجات الملحة للتنفيذ والتي ستسهم في خدمة أبناء الطائفة السامرية، والزائرين لقمة جبل جرزيم في نابلس.

وأشاد فياض بجهود الوزير الأعرج في خدمة الطائفة السامرية وتقديم الدعم والمساعدة لهم، وايعازه للجهات ذات العلاقة بالعمل على تلبية تلك الاحتياجات ضمن الامكانات المتاحة.

بدوره، أكد الأعرج أن الطائفة السامرية جزء لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، وهم مكون أساسي من مكونات النسيج الفلسطيني، وأن ما يجمعنا في فلسطين هو انتماءنا لوطننا وقضيتنا العادلة وعلاقات الاحترام والتعايش السلمي والأخوي.

وأشار الأعرج إلى أن الوزارة لن تدخر أي جهد في سبيل تقديم الدعم والمساعدة للطائفة السامرية والعمل على تلبية الاحتياجات ضمن الامكانات المتاحة.

وحضر اللقاء، الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع عمر شرقية، ومدير عام الشؤون القانونية اسلام أبو زيا.

#الحكم المحلي

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