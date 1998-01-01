حماس: خيارات عدة للرد على "الرئيس عباس" من بينها تشكيل حكومة فصائلية

غزة / سما /

قال القيادي في حركة حماس عاطف عدوان ان "حركة حماس لديها خيارات متعددة للرد على تشكيل حكومة جديدة في الضفة موضحا ان من بيت تلك الخيارات تشكيل حكومة وحدة وطنية ، وان الفصائل الوطنية مدعوة للمشاركة في تحمل أعباء الوطن" .

واوضح خلال تصريحات لاذاعة القدس ان الحكومة التي ستشكل في الضفة ستقوم بأمور الضفة الغربية ولها توجهات سياسية واقتصادية وامنية لا تناسب اجندة المقاومة .

وتابع :" حكومة الفصائل" الوحدة الوطنية" احد الخيارات للرد على تشكيل الحكومة بالضفة ، إضافة الى خيار احياء اللجنة الإدارية ، او تشكيل حكومة انقاذ وطني من التكنوقراط .

وقال :"الجميع ينتظر ما هي الخطوة القادمة بعد استقالة حكومة الحمد لله ، وتشكيل حكومة فتح التي أتوقع ان تأخد عدة اشهر حتى يتم تشكيلها".

وبشأن زيارة الوفد المصري اليوم ، اوضح عدوان : "لا أتوقع ان يكون للزيارة علاقة بالمصالحة الفلسطينية المتعثرة منذ عدة اشهر وقد تكون الزيارة لها علاقة بالأوضاع الاقتصادية والتجارية ، قد يتم بحث معبر رفح البري.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أوصت في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

كما ان القيادي في حركة فتح عزام الاحمد قال في وقت سابق ان هناك مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير، مؤكدا "حماس لن تكون طرفاً في الحكومة السياسية المُقبلة.