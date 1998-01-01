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أوزيل يرفض الرحيل إلى باريس سان جيرمان معاراً

الخميس 31 يناير 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوزيل يرفض الرحيل إلى باريس سان جيرمان معاراً



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية ألمانية (وفقاً لصحيفة آس الإسبانية) عن موقف مسعود أوزيل صانع ألعاب فريق نادي أرسنال الإنجليزي من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب النادي الباريسي في تدعيم الخط الأمامي بالتعاقد مع لاعبين أكفاء لمواجهة الإصابة التي تعرض لها النجم البرازيلي الكبير نيمار دا سيلفا والتي ستؤدي لغيابه عن موقعتي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم خروج صاحب الـ 30 عاماً من خطط المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، إلا أنه قرر رفض الرحيل إلى صفوف فريق ملعب حديقة الأمراء في يناير.

ومن جانبه، حول مسؤولو نادي العاصمة الفرنسية أنظارهم نحو لاعب سابق آخر في صفوف ريال مدريد الإسباني هو خاميس رودريجيز نجم بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن النادي اللندني يملك عرضاً آخر من أجل الحصول على خدمات أوزيل، من جانب إنتر ميلان الإيطالي ولكن يبقى راتب اللاعب الكبير عائقاً كبيراً لإتمام هذه الصفقة، إلا في حالة تحمل النيراتزوري فقط نصف الراتب مع تحمل الجانرز النصف الآخر.

#مسعود أوزيل

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