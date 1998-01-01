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ميسي: برشلونة يُناضل من أجل الثلاثية

الخميس 31 يناير 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي: برشلونة يُناضل من أجل الثلاثية



وكالات / سما /

حرص ليونيل ميسي، نجم وقائد نادي برشلونة، على التأكيد بأن الفريق الكتالوني سوف يُقاتل على جميع الجبهات خلال الموسم الجاري، مشيراً في السياق نفسه، إلى أن جماهير الكامب نو استجابت للنداء وحفزت زملاءه في البلاوجرانا.

ونجح برشلونة في بلوغ نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه الساحق على إشبيلية، مساء أمس الأربعاء، بستة أهداف مقابل هدف يتيم، ليتمكن الفريق الكتالوني من قلب الطاولة على النادي الأندلسي الذي فاز عليه ذهاباً بهدفين دون رد.

وقال ميسي في تصريحات أدلى بها لقناة برشلونة بعد نهاية المباراة: “ربما تم فهم كلماتي في بداية الموسم بشكل خاطئ، نحن لن نتخلى عن أي منافسة، نريد الفوز بكل شيء”.

وتابع: “لقد قالوا بأننا لا نهتم بالكأس، ولكن اليوم (أمس) أثبتنا عكس ذلك، هذا الفريق يريد أن يناضل من أجل الثلاثية، وهذا واجب في برشلونة، دعونا نذهب للقتال حتى النهاية”.

وتحدث البولجا عن المباراة، بقوله: “لم يكن الأمر سهلاً، لأنهم كانوا خطيرين، ولكن ركلة الجزاء التي أوقفها سيليسين كانت حاسمة، لأنهم لو سجلوا، كانت المباراة ستصبح معقدة للغاية”.

وأضاف: “الجمهور لبى النداء وجاؤوا للكامب نو وجعلوا المباراة كأنها إقصائية بالأبطال وهذا حفزنا جداً”.

وعن إهداء ركلة الجزاء للبرازيلي فيليب كوتينيو، قال ميسي: “سألته وكانت لديه رغبة بالتسديد واتفقنا على ذلك، كوتينيو كان حريصاً على تسديد الركلة ووافقت على ذلك، مع هدفه بدأ كل شيء”.

#ميسي

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