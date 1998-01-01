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ارتفاع اسعار المنتج خلال 2018

الخميس 31 يناير 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع اسعار المنتج خلال 2018



رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 2.22% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 103.39 مقارنة ﺒ 101.15 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 13.52%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 1.76%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 1.12%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.
سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 2.51%، بينما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.34% مقارنة بالعام السابق.


سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.42 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.82 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.52 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.93 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.35 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بـ 100.64 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صناعة منتجات التبغ بمقدار 2.69%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.98%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 1.46%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.40%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 1.18%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.08%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 4.27%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.98%.
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.
بينما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.78%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.68%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 18.49%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.41%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الحيوانات الأخرى بنسبة 1.87%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 0.95%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.48%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 4.17%.

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