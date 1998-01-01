الاتحاد الإسباني يعلن عن عقوبة فاران نجم ريال مدريد

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن العقوبة الموقعة على رافاييل فاران المدافع الدولي الفرنسي في صفوف فريق نادي ريال مدريد عقب تعرضه للطرد في مباراة إسبانيول.

ووقع الاتحاد الإسباني عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة على بطل العالم 2018 مع الديوك الفرنسية، ليغيب بشكل رسمي عن لقاء ديبورتيفو ألافيس المقبل لحساب الجولة 22 منالدوري الإسباني، والمقرر له في الثالث من فبراير المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية، مدريد.

وبذلك، تزداد متاعب المدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري فيما يتعلق باختيار العناصر الأساسية في خط دفاع الميرينجي في تلك المباراة، حيث يغيب المدافع الأيمن داني كارفاخال بداعي الإيقاف بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة في رصيده، في حين يعاني قائد الفريق والمدافع الإسباني الدولي سيرجيو راموس من الإصابة، ولا يعتمد المدرب الشاب على مارسيلو الظهير الأيسر البرازيلي !.

ومن المتوقع أن يستعين صاحب الـ 42 عاماً بمدافع الكاستيا خافي سانشيز ليشارك ناتشو في محور الدفاع، بينما سيلعب ألفارو أودريوزولا بدلاً من داني كارفاخال، هذا على اعتبار أن إصابة راموس ستتطلب غيابه عن المباراة القادمة، وهو ما لم يتم تأكيده حتى الآن.