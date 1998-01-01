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فيديو.. ليفربول يتعثر ضد ليستر سيتي وتشيلسي يسقط بثلاثية ضد واتفورد

الخميس 31 يناير 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يتعثر ضد ليستر سيتي وتشيلسي يسقط بثلاثية ضد واتفورد



وكالات / سما /

أضاع ليفربول فرصة الابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المنهزم ضد نيوكاسل بهدفين لواحد، وذلك بعد التعثر ضد ضيفه ليستر سيتي بهدف لمثله على ملعب آنفيلد برسم الجولة 24.

وافتتح الريدز التسجيل مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق ساديو ماني، فيما عدل هاري ماجوير النتيجة لليستر سيتي في الدقيقة 47.

وبهذا رفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة معززا صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني. وأضاف ليستر نقطة لرصيده ليصعد للمركز 11 بـ 32 نقطة.

وعن نفس الجولة قلب توتنهام تأخره ضد ضيفه واتفورد بهدف لصفر إلى فوز بهدفين لواحد. وتقدم كريج كاثكارت لواتفورد في الدقيقة 38، وعدل هيونج مين سون لتوتنهام في الدقيقة 80، في حين أطلق لورينتي رصاصة الرحمة على الضيوف بهدف ثان في الدقيقة 87.

ورفع توتنهام رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة 33 في المركز التاسع.

وتعرض تشيلسي لهزيمة ثقيلة ضد مضيفه بورنموث بأربعة أهداف لصفر، ليتجمد رصيده في النقطة 47 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن آرسنال الرابع، في حين ارتقى بورنموث للمركز 10 بـ 33 نقطة.

#ليفربول #ليستر سيتي

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