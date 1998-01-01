  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يحقق الريمونتادا ويكتسح إشبيلية بالستة في كأس الملك

الخميس 31 يناير 2019 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يحقق الريمونتادا ويكتسح إشبيلية بالستة في كأس الملك



وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق العودة القوية على حساب ضيفه، إشبيلية بالفوز بسداسية مقابل هدف واحد في مباراة ملعب كامب نو لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

 

وكان الثنائي فيليب كوتينيو الجناح الأيسر البرازيلي وإيفان راكيتيتش لاعب الوسط الكرواتي المميز قد تمكنا من تسجيل الهدفين الأول والثاني لفائدة البرسا في الدقيقتين 13 و31 من ركلة جزاء ثم استثماراً لأسيست خرافي من أرتور ميلو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب ليفربول الإنجليزي الأسبق الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 53 من ضربة رأسية، وبعدها بدقيقة واحدة، نجح سيرجي روبيرتو في إضافة الهدف الرابع مستغلاً تمريرة ممتازة من البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورغم أن الحارس الهولندي سيليسين والذي دائماً ما يحضر في مباريات كأس الملك هذا الموسم، قد تصدى لركلة جزاء من إيفر باينجا لاعب الوسط المخضرم في صفوف الفريق الأندلسي، إلا أنه ارتكب هفوة قاتلة ليتمكن الضيوف من تسجيل هدف تذليل الفارق في الدقيقة 68 عن طريق أرانا من تسديدة قوية جداً.

وفي الدقيقة 89، أنهى لويس سواريز كل شيء بتسجيله الهدف الخامس من عرضية جوردي ألبا من الجهة اليسرى، ثم اختتم أفضل لاعب في العالم 5 مرات السداسية في الوقت البديل بكل هدوء.

#برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: زيادة رواتب موظفي السلطة بغزة سيتم تحصيلها من حماس

بالاسماء.. كشف المواطنين الذين لم يستلموا منحة 100 $ بغزة لمراجعة البريد

أبو مرزوق لـ"فتح : حماس لن تشارك في حكومة "فيشي" وانتم الرصاصة الاولى والاخيرة"

مأساة حرب ... زوجة شقيقين كلاهما على قيد الحياة

الرئيس عباس: الانتخابات ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

غرينبلات يُهاجم السلطة بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي وفتح ترد

سمير صبري يفجر مفاجأة صادمة عن فريد الأطرش وأم كلثوم

الأخبار الرئيسية

حماس: خيارات عدة للرد على "الرئيس عباس" من بينها تشكيل حكومة فصائلية

الوفد الأمني المصري

وفد المخابرات المصرية يصل غزة اليوم

سرايا القدس تحذر الاحتلال من المساس بقيادتها والرد سيكون قاسيا

الشهيد صالح البرغوثي

"بتسيلم" تكذب رواية "الشاباك :صالح البرغوثي أعدم من قبل عشرة جنود من مسافة صفر

"فتح" ترد على "حماس": منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا