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قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين بالضفة

الخميس 31 يناير 2019 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين بالضفة



رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، سبعة مواطنين من مدن الضفة الغربية.

​وزعم الاحتلال عثوره على سلاح من نوع "كارلو" في بلدة قبلان جنوب نابلس، كما صادر 100 ألف شيكل من بيت اولا غرب الخليل.

وفي التفاصيل اعتقلت صامد فايز أبو صفيرة من مخيم طولكرم، واعتقلت الشاب أمجد أمين صالح من بلدة كفل حارس شمال سلفيت.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أدم الشافعي من المنطقة الصناعية في البيرة.

في سياق متصل  اعتقلت الأسير المحرر محمد خضر غريب، والأسير المحرر أحمد محمد أبو الهوى ويوسف تيسير عيسى، والطفل زين محمد بدرية عيسى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، البلدة القديمة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وكذلك قرية حرملة شرق المدينة.

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