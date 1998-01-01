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استطلاع: غانتس يتقدم على حساب نتنياهو

الأربعاء 30 يناير 2019 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غانتس يتقدم على حساب نتنياهو



القدس المحتلة / سما /


أظهر استطلاع للرأي نشره موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظًا في قوة حزب "مناعة لإسرائيل" برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس، الذي كسر حاجز صمته في افتتاح حملته الانتخابية باجتماع انتخابي في تل أبيب مساء أمس، الثلاثاء.


وذكر الاستطلاع ان حزب غانيتس سيحصل على 24 مقعدا مقابل 30 مقعدا لحزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو والذي بات يشعر بالقلق من التقدم الملحوظ في استطلاعات الرأي لصالح حزب غانيتس.فيما اظهر الاستطلاع تراجعا لحزب لبيد بـ 10 مقاعد فيما بات حزب كولانو الذي يترأسه كحلون على حافة الحاوية.
 

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