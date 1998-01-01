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أبو مرزوق لـ"فتح : حماس لن تشارك في حكومة "فيشي" وانتم الرصاصة الاولى والاخيرة"

الأربعاء 30 يناير 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مرزوق لـ"فتح : حماس لن تشارك في حكومة "فيشي" وانتم الرصاصة الاولى والاخيرة"



غزة / سما /

وصف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، الحكومة المراد تشكيلها من قبل السلطة وحركة فتح بحكومة "فيشي".

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ما أكثر تصريحات قادة فتح أن حماس غير مدعوة للمشاركة في حكومة منظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف أبو مرزوق: "من قال إننا سنشارك بحكومة فيشي القادمة، والخالية من أي إرث وطني والمعززة للانقسام والمهيئة لصفقة القرن ومن تنازل عن 78% من أرض فلسطين وقبل بتبادل الاراضي سيقبل90% من الضفة الغربية".

وختم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، تغريدته بالقول: "المهم فتح الرصاصة الأولى والأخيرة".

و قَبِلَ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس استقالة حكومة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"،  أوصت  في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، الاحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.

كما ان القيادي في حركة فتح عزام  الاحمد قال في وقت سابق ان هناك مشاورات لتشكيل حكومة فصائلية جديدة من فصائل منظمة التحرير، مؤكدا  "حماس لن تكون طرفاً في الحكومة السياسية المُقبلة.

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