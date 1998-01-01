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حماس: انتهاكات إسرائيل ستواجه بمزيد من المقاومة

الأربعاء 30 يناير 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: انتهاكات إسرائيل ستواجه بمزيد من المقاومة



غزة / سما /

 أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأسراه ومقدساته، والاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم في الضفة والقدس، ستواجه بمزيد من المقاومة والتحدي.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن جريمة الاحتلال بإطلاق النار على الفتاة سماح زهير مبارك (16 عامًا) بالقرب من حاجز "الزعيم" شرق القدس المحتلة يؤكد العقلية الإرهابية التي تحكم سلوك قوات الاحتلال في تعاملها مع شعبنا، وخاصة الأطفال والنساء.

وأضافت "إن الدماء الزكية التي يروي بها الشهداء أرضنا المباركة ستكون وقودا لمشعل الحرية التي ستتحقق قريبا بصمود شعبنا وتضحياته".

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