بالاسماء.. كشف المواطنين الذين لم يستلموا منحة 100 $ بغزة لمراجعة البريد

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نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الأربعاء، كشف اسماء الذين لم تصرف لهم المنحة القطرية 100 دولار شمال قطاع غزة.

وطالبت الوزارة الاسماء الواردة في الكشف مراجعة البريد الخميس .

ابتسام علي جمعه أبو فريه

ابراهيم اسماعيل موسى ابو جراد

ابراهيم خليل جبريل ابو العيش

ابراهيم رفيق مصلح ابو حشيش

ابراهيم علي ابراهيم أبو ندا

ابراهيم محمد حسن اليازجي

ابراهيم محمد عبد الرحمن عبدالله

ابراهيم محمد مصطفى عليان

ابراهيم نبيل خالد الغزاوي

ابراهيم يوسف أحمد صالح

ابو زكي زكي أحمد أبو حمادة

احمد امين موسى ورش اغا

احمد زياد ابراهيم سعد

احمد صالح احمد عدوان

احمد عبد الله سليمان سالم

احمد علي سالم علوان

احمد محمد ديب الشناط

احمد يونس محمد حموده

ادهم عبد الكريم محمد أبو ندى

اسامه أحمد عبد الرؤوف رجب

اسامه عوض محمد القانوع

اسامه محمد حسن الغول

اسامه يونس عبد السميع كراجه

اسراء نعيم مطر ابو القمصان

اسعد جابر محمد محمود

اسماء أحمد محمد الطهراوي

اسماعيل زيدان سليمان جردات

اسماعيل فوزي محمد حلاوه

اسماعيل محمد اسماعيل صالحه

اشرف اسعد محمد صبح

اشرف خالد حسن عوده

اشرف محمود عبد اللطيف عبد النبي

اكرم عبد علي ابوسيف

امال علي عبد اللطيف موسى

اماني جمال مخيمر أبو حليمة

امل عدنان فارس البس

امنه صالح مصطفى الدبور

امنه محمود حسن الكفارنه

امنه محمود محمد ابو حسين

اميره علي محمد درابيه

امين محمد جميل شبير

امين محمود عبد ابو عميرة

امينه محمد عبد الباقي حسنين

انتصار عويض سليم أبو خوصة

انس مروان ذيب الكفارنه

انشراح مصطفى جمعة المصري

انيسه داود سليمان ابو حليمة

اياد حسن محمد ابو عيدة

اياد رمضان عبد الخالق ريحان

اياد فايق رمضان حمد

اياد منير علي راجي

ايمان رياض عبدالله الحمضيات

ايمان طه علي سعد

ايمان عثمان ايوب كرسوع

ايمن عبد القادر جبر نعيم

ايناس حسني محمد خليل

ايوب شعبان مصطفى مقاط

إبراهيم فايز سعيد عوض

إبراهيم هاني أحمد المصري

إسلام هاني محمد رضوان

إسماعيل فضل أحمد عويضة

أحمد اسماعيل ابراهيم الحناوي

أحمد أنور أحمد أبو خوصة

أحمد جمال حسن المغربي

أحمد حرب جمعه ابوسعدة

أحمد حسام فتحي شقوره

أحمد زكي محمود غنيم

أحمد زياد سعيد ابوهربيد

أحمد سعيد محمد الحنر

أحمد شعبان محمود البهتيمي

أحمد عاطف عبدالله العطعوط

أحمد عامر أحمد الكفارنه

أحمد عبد الرحمن حسين احمد

أحمد علي حيدر نصر

أحمد عيسى محمود عبيد

أحمد غازي عبد الرحمن وهدان

أحمد فؤاد عبد اللطيف الشمباري

أحمد محمد حسين رمضان

أحمد محمد رمضان المصري

أحمد محمد عثمان ربيع البطش

أحمد محمد نمر ابو ندي

أحمد ناهض عبد اللطيف الهيصمي

أحمد وائل عبد الكريم ابوكرش

أحمد يوسف عبد الكريم حمد

أدهم خالد حسن عبيد - إصابة ثانية

أكرم طالب يوسف يوسف

أمل علاء الدين أبو وردة

أنس غازي رجب الفحام

أيمن جمال أحمد صبح

أيمن عبدالله عبد الرحيم سحويل

آمنة أحمد محمود عدوان

بدور عبد الكريم مصباح الرضيع

براء سهيل رجب البرعي

بسام خليل أحمد النمنم

بسام سامي سلامه ابو مهادي

بسمة زهيرشحدة قاسم

بلال جمال علي إخروات

بلال سعيد عبد ربه ابو حلوب

بلال فهد صبحي صبح

بلال محمد أحمد أبو ندى

بلال محمد أحمد شعبان

بلال محمد فوزي ريحان

تامر أحمد هاشم المصري

تامر حربي زكي مقاط

تركيه حسن حسن الدوش

توفيق سعيد شعبان ابو عسكر

توفيق صالح توفيق ديب

توفيق علي سليمان غنيم

تيسير ابراهيم علي الشنباري

تيسير محمد عبدالله قمر

جابر محمد محمد محمود

جابر يونس احمد ناصر

جازية محمد محمدغبن

جبر حسن جبر ابومنصور

جلال محمد ذيب صافي

جمال مجدي عبد الله أبو سبيتان

جمال منصور ربيع غبن

جمعه دياب اسماعيل الغرباوي

جملات غسان علي ابو نعمة

جميل محمد خليل السكسك

جميلة صبحي الفيري

جميله جبر محمد الزعانين

جهاد ابراهيم سلامه الجبالي

جهاد محمد محمود الكفارنه

جواهر ابراهيم عبد الرحمن ابو جلاله

جواهر يوسف محمد قاسم

جيهان عبد الهادي محمد العجرمي

حازم عبد الخالق أحمد المصري

حاكمه سلمان عودة العاجز

حامد زكي عبد الرحمن وهدان

حربي زكي محمد مقاط

حسام الدين عبدالله أحمد الشامي

حسام خميس اسماعيل الشمباري

حسام محمد طه عياش

حسن ابراهيم يوسف عبد الهادي

حسن أحمد سعيد عوض

حسن بسام حسن الاسود

حسن حسين علي الحج حسن

حسن عاهد درويش المشهراوي

حسن محمد اسماعيل لبد

حسن محمد يوسف منصور

حسن يوسف فايق مهنا

حسين أحمد دياب أبو ندا

حسين محمد محمد ابو علبة

حليمه سعيد ناجي نبهان

حليمه علي محمد ابواللبن

حمد احمد عبد الهادي حمد

حمده حامد محمد جردات

حمدي أحمد عبدالله العلول

حمزة جمال مصطفى نعيم

حمزة عون عبد عاشور

حنان علي عوده ابو شنار

حنين جمال محمد المصري

خالد زهير عطيه الداعور

ختام عبد الحميد المنسي المبحوح

خلود مهدي جميل الكفارنه

خليل اسماعيل خليل ابو العيش

خليل عبد القادر أحمد الكحلوت

خليل محمد حسن الزعانين

خميس محمد فؤاد خميس البطران

خميني خضر أحمد خضير

خولة عبد الباري محمد خلة

خير علي سليمان غنيم

درويش مصطفى حسن ابو جلاله

دعاء سميح عبد التوم

دلول حسن سرحان حويله

ديب عبد ربه عبد محمد داود

راجح عبد الرحمن أحمد عساف

راسم ديب محمد نبهان

رامي حمزه عبد الرحمن خضر

رامي شريف ابراهيم المقرع

رامي منير عبد الحافظ ابو جراد

رامي موسى محمود أبو زايدة

رانيه ابراهيم محمد اليازجي

رائد حسن مصطفى الخطيب

رائد سميح عطوه الشيخ

رائد عبد الشافي عبد المحسن حموده

رائد محمود عيد البطش

رائد يوسف محمد صالح

رائدة محمود عبد الخالق مسلم

رائده زياد أحمد قداس

رأفت محمود سالم القانوع

ربيع محمد علي كامل ابو عمشه

رجاء زاهر عبد المعطي عابد

رجب جمعه محمد سرداح

رحمه اسماعيل محمد ابو عمشه

رحمه فكري أحمد ابووردة

رسمية رمضان داود النجار

رسمية عطيه محمد ابوسعدة

رشدي محمد مصباح رشدي حمادة

رشيد محمود أحمد الرن

رغدان محمد شحده نصار

رمزي انيس سالم العماوي

رمزي نافز محمد النمنم

رمزيه رجب رنا شحادة