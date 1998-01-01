الخارجية تطالب بالتحقيق بجريمة إعدام الطفلة مبارك

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الإحتلال بما فيها جريمة إعدام الطفلة سماح مبارك.

وأدانت الوزارة جريمة إعدام الطفلة سماح زهير مبارك 16 عاماً التي أقدمت قوات الإحتلال على إرتكابها صبيحة هذا اليوم بحجج وذرائع واهية، واعتبرتها إمتداداً لمسلسل الإعدامات الميدانية التي تقوم بها سلطات الإحتلال، ضمن حربها المفتوحة على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.