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الخارجية تطالب بالتحقيق بجريمة إعدام الطفلة مبارك

الأربعاء 30 يناير 2019 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الإحتلال بما فيها جريمة إعدام الطفلة سماح مبارك. 

وأدانت الوزارة  جريمة إعدام الطفلة سماح زهير مبارك 16 عاماً التي أقدمت قوات الإحتلال على إرتكابها صبيحة هذا اليوم بحجج وذرائع واهية، واعتبرتها إمتداداً لمسلسل الإعدامات الميدانية التي تقوم بها سلطات الإحتلال، ضمن حربها المفتوحة على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. 

وأكدت الوزارة أن جريمة إعدام الطفلة مبارك هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عنها.

واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته، وعن توفير الحماية الدولية لشعبنا، يدفع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بما فيها المستوطنين على إرتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا. 

#وزارة الخارجية

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