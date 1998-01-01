وزير الاتصالات ورئيس بلدية رام الله يبحثان التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى مع رئيس بلدية رام الله موسى حديد، تطوير ودعم المشاريع المشتركة خصوصاً التي تتعلق بالبريد والانترنت اللاسلكي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المشاريع، وذلك اليوم في مقر الوزارة برام الله.

وشدد الوزير موسى على دعم الحكومة ووزارة الاتصالات للمبادرات التي يقوم بها المجتمع المحلي في سبيل خدمة المواطن والمساهمة في خلق جانب تنموي للسكان وتسهيل الحياة.

وأشاد الوزير بالتكاملية ما بين عمل الوزارة وبلدية رام الله والذي من شأنه تسهيل عمل المشاريع وبما ينعكس على عمل العديد من المؤسسات ومنها الحكومية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مطوري الحلول التقنية وتطبيقات المحمول من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من البيانات في هذا المجال.