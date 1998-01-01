غرينبلات يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي وفتح ترد

رام الله / سما /

هاجم المبعوث الخاص للرئيس ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بشدة، دعم السلطة الفلسطينية، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تحاول الولايات المتحدة عزله من السلطة.



وقال غرينبلات في حسابه على موقع (تويتر) إن "القيادة الفلسطينية مُطالبة بالتركيز على توفير مستقبل أفضل للفلسطينيين، وبدلاً من ذلك، تركز على دعم المفلس الأخلاقي مادورو، الذي سرق مستقبل الفنزويليين، ودمر مستقبل فنزويلا الاقتصادي".



وفور ذلك نشر غرينبلات على صفحته هجومًا على حزب الله اللبناني، بسبب دعمه لمادورو، وكتب: "أليسوا شركاء غريبين".



من جانبها شددت حركة فتح على دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معربة عن تقديرها لموقف فنزويلا السياسي الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الاعلامي بمفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، ردا على غرينبلات الذي هاجم السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي: "نحن من حيث المبدأ وبلا تردد ضد التدخل الأجنبي في شؤون الدول، فقد اكتوى شعبنا بنيران العبث الخارجي بالشأن الفلسطيني، ولا ننسى حالة الفوضى والتدمير والإقتتال التي نعصف بالعديد من الدول العربية نتيجةً لسياسات دول الإقليم والدول الغربية عموماً تحت مسمى "الربيع العربي".

وأضاف : "نحن نقف إلى جانب خيارات الشعب الفنزويلي الصديق دون أن نتدخل في التجاذبات والخلافات الداخلية لهذا البلد الذي يحكمه رئيس جاء بالانتخاب لا بالانقلاب. إننا نقدر الموقف السياسي الداعم لشعبنا الذي دأبت فنزويلا على اتخاذه على كافة الأصعدة إضافة ألى المساعدات الداعمة لصمود أهلنا في فلسطين والتي كان اخرها بناء وتجهيز مستشفى العيون في ترمسعيا".

وتابع الجاغوب قائلا: "إننا حين نعلن وقوفنا مع الشرعية الدستورية في فنزويلا فنحن لا نتدخل بشؤونها الداخلية ولا نرسل الجنود وأدوات القتل لمساعدة طرف ضد آخر كما تفعل دول تدعي احترامها لخيارات الشعوب ولقواعد الديمقراطية واحترام كل ما يترتب عليها من نتائج".