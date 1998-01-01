الاحتلال يخطر مدرسة وعدة منازل بالهدم ووقف البناء جنوب الخليل

الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال وطواقم في "الإدارة المدنية" الإسرائيلية اليوم الاربعاء، إخطارات بوقف العمل في منازل وآخر بالهدم لمدرسة في خلة الضبع الواقعة بين مستوطنات "ماعون ومتسبي يائير وافيجال" شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن قوات الاحتلال وما يسمى "بالإدارة المدنية" سلمت إخطارا بهدم مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية التي تؤوي 14 طالباً وطالبة، ومكونة من غرفتان صفيتان وغرفة معلمين ووحدة صحيّة.

كما سلمت إخطارات بوقف العمل في منازل بمنطقة خلة الضبع لمواطنين من عائلة الدبابسة، عرف منهم: راغب محمد الدبابسة وجابر علي الدبابسة.

ومن الجدير ذكره ان المدرسة المذكورة، هي من مدارس التحدي والصمود في مسافر يطا، افتتحتها وزارة التربية والتعليم العالي بعد تشييدها قبل شهرين تقريبا من جديد، حيث هدمتها قوات الاحتلال وصادرت مكوناتها ومحتوياتها اكثر من مره خلال العام المنصرم.