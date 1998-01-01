سمير صبري يفجر مفاجأة صادمة عن فريد الأطرش وأم كلثوم

وكالات / سما /

فجر الفنان المصري سمير صبري حقائق صادمة عن بعض فناني "الزمن الجميل". وجاء ذلك خلال مداخلة له في إطار ندوة أقيمت تحت عنوان "لقاء مع نجم" ضمن فعاليات "المحور الفكري والثقافي لليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب".

وقال، بحسب ما نقل عنه موقع "بوابة فيتو"، إن الفنان الراحل فريد الأطرش عاش مأساة وحيدة في حياته تمثلت بحبه للعب القمار.

ولفت إلى أن "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ كان يحرص دائماً على القيام بكل ما ينبغي من أجل خدمة مصلحة العمل.

كذلك فاجأ الحضور بما كشفه عن زواج كوكب الشرق أم كلثوم، حيث أكد أن ابنة الملحن محمود الشريف أطلعته على وثيقة زواج الأخيرة من والدها.

واعتبر أن الراحلة سعاد حسني لم تكن مطربة وقال: "سعاد حسني مش مطربة، لكن بنفرح ومبنزعلش لما بنسمع الحياة بقى لونها بمبي".

وكشف أنه تعرف إليها في بداياته من خلال عمله مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في أحد المسلسلات التي كان يقدمها عبر أثير إذاعة البرنامج العام. وأشار إلى أنها رشحته للعديد من الأدوار الشبابية.

وصرح أيضاً بأن أجره كان أكبر من ذلك الذي كان يتقاضاه الفنان عادل إمام، وأنه كان يحصل على ألف جنيه فيما لم يتخط أجر إمام في البدايات الـ750 جنيهاً.

ويذكر أن فعاليات هذا الحدث الثقافي انطلقت في 22 كانون الثاني/ يناير الجاري وتستمر حتى 5 شباط/ فبراير المقبل.