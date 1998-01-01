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شقيق سعد الصغير يكذبه وهذا ما كشفه عن حادثة السرقة

الأربعاء 30 يناير 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيق سعد الصغير يكذبه وهذا ما كشفه عن حادثة السرقة



وكالات / سما /

بعد كشف الفنان المصري سعد الصغير عن سرقة 3 شقق يمتلكها في منطقة شبرا اثناء تواجده لاحياء حفل غنائي خارج البلد، وتواجد زوجته وابنائه فى فيلته بمنطقة اكتوبر.

خرج شقيقه ناجي محمود حنفي ليكذب كلام شقيقه حيث أكد أن الشقة ملك له وليس لسعد وأضاف أن الأخير لم يأت إلى شبرا الخيمة منذ ثلاث سنوات قبل وفاة والدته، وما تم سرقته هو عبارة عن ثلاث شاشات تليفزيون وجهازيْ لاب توب وأطقم ألومنيوم وطاولة سفرة.

وحرر حنفي محضراً في قسم الشرطة، وأكد أنه فوجئ بسرقة محتويات شقته الكائنة بشارع 24 العهد الجديد بالمنشية الجديدة، وذلك عقب عودته من محافظة بنى سويف.

وأضاف: "لا يمكن أن أتهم أحداً ظلما، وحررت محضراً برقم 1 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتجري الآن التحقيقات حول الحادث وتعقب الجناة لضبطهم".

#سعد الصغير #السرقة

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