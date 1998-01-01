كيف تنسق الساعات مع الملابس؟

وكالات / سما /

بكل تأكيد لا تعد مهارة معرفة كيفية تنسيق الساعات مع الملابس من الأمور العشوائية أو البسيطة؛ فالساعات الرجالية تعتبر من أنواع الإكسسوار الرجالي التي دائماً ما تصنع الفارق الرائع والإيجابي في حالة معرفة كيفية تنسيق الساعات مع الملابس بشكل مثالي ومتكامل تماماً مثل الأحزمة الرجالية؛ فعلى الرغم من أنها ملحقات من إكسسوار الرجل البسيطة فإن تأثيرها في المظهر الخارجي وأسلوب الرجل في ارتداء ملابسه ليس ضعيفاً أو بسيطاً على الإطلاق.

وبشكل عام فإن معرفة كيفية تنسيق الساعات مع الملابس من الأمور التي تضيف التوازن ويفرض الأسلوب الخاص والتأثير القوي المترابط بين قطع الملابس المختلفة سواء كانت كلاسيكية أو من نمط الكاجوال بمختلف أنواعه.

لذلك ومع التنوع الكبير في أنواع الساعات واختلاف الخامات المصنعة لها بين المعادن والمطاط والأنسجة القماشية فإن التقرير التالي يقدم أهم النصائح التي تدور حول كيفية تنسيق الساعات مع الملابس بشكل يضمن للرجل دائماً تكامل طلته الخارجية وجاذبيتها.

1- كيفية تنسيق الساعات مع الملابس بحسب الشكل

هناك مبدأ رئيسي وأساسي للغاية يتيح لجميع الرجال إدراك كيفية تنسيق الساعات مع الملابس بشكل متكامل، وهو الحرص دائماً على تطابق الشكل الخارجي للساعة مع شكل نمط الملابس الذي يعتمده الرجل.

فعلى سبيل المثال الساعات الرقمية المتطورة التي تتميز بشاشة الـLCD المخصصة لتعقب اللياقة البدنية مثل تلك التي تنتجها الشركات التكنولوجية مثل أبل وسامسونج وغيرهما والمصنوعة أسوارها من المطاط أو البلاستيك يجب ألا يتم ارتداؤها إلا مع الملابس الرياضية وملابس الكاجوال فقط.

أما في ما يخص كيفية تنسيق الساعات مع الملابس المتعلقة بالساعات الكلاسيكية أو الـ"Dress Watches"، فالأمور تختلف فتلك الساعات هي الأكثر فخامة وبساطة التي تتميز بأساورها المصنوعة من الجلد الطبيعي الأسود على الأغلب بجانب البني الداكن، وبالتأكيد اعتمادها لا يتم سوى عند ارتداء الملابس الكلاسيكية أو طلة الكاجوال شبه الرسمية بالإضافة إلى ملابس العمل الكلاسيكية.

وبالنسبة لساعات الغوص "Dive watches" فإن كيفية تنسيق الساعات مع الملابس من هذا النوع تختلف؛ ففي الأصل تم تصميم هذه الساعات لتكون مضادة للمياه على أعماق كبيرة لتتناسب مع محبي ومحترفي الغوص والسباحة، ولكن دخول تلك الساعات التي تصنع هياكلها وأساورها مع المطاط أو الجلد جعلها أكثر الساعات الرجالية مرونة لطلة الرجال الكاجوال بمختلف أنواعها سواء شبه الرسمية أو الخفيفة بجانب طلة ملابس العمل الرسمية.

ساعات القيادة أو السباق كما يطلق عليها البعض "Racing/Driving Watches" تأتي دائماً بأحجام متوسطة أو كبيرة مع أرقام وتفاصيل قوية وواضحة تتماشى مع الطابع الرياضي الذي صممت من أجله، وهو أيضاً الأمر الذي يظهره هيكل الساعة المعدني المقاوم للصدأ والأسوار المعدنية العريضة أو الجلدية السميكة التي تجعل حصر تعلم كيفية تنسيق الساعات مع الملابس يقتصر على الكاجوال فقط بمختلف درجاته.

مسألة كيفية تنسيق الساعات مع الملابس بالنسبة لساعات الطيارين ذات الأساور الجلدية المعروفة باسم "Pilot Watch" تجعلها مثالية لجميع أنماط طلة الكاجوال للرجال، وذلك بفضل الأحجام المتوسطة والكبيرة والتفاصيل الواضحة مثل الأرقام والتاريخ.

وأخيراً تأتي ساعات الـField التي تنحدر من الأسلوب العسكري الحربي منذ الحرب العالمية الأولى لتصبح إحدى أكثر الساعات القوية المصنوعة من خامات جلدية أو قماشية عالية الجودة تحملت الظروف الصعبة التي مر بها الجنود في المعارك قديماً وغالباً ما تكون ذات أحجام متوسطة أو صغيرة ولا تحتوي على تفاصيل كثيرة؛ فهي فقط مخصصة لعرض الوقت.

2- تنسيق الساعات مع الملابس لون الجلد

من أحد أهم القواعد التي تدور حول كيفية تنسيق الساعات مع الملابس بشكل مثالي هي المحافظة دائماً على درجة التناسق والتناغم مع ما يرتديه الرجل من إكسسوار مثل الأحزمة الجلدية والحذاء وأيضاً لون سوار الساعة الجلدي.

فارتداء حزام بني وساعة ذات سوار جلدي أسود وحذاء بني أمر غير مقبول على الإطلاق، كذلك ينطبق الأمر على اللون الأسود والحقيقة أن تماثل ألوان جلد سوار الساعة مع الحزام والحذاء بشكل كامل ليس أمراً أساسياً، ولكن ما تجب مراعاته بشكل صارم هو تناغم وتناسق ألوان الجلد المختلفة للملحقات والإكسسوار الذي يرتديه الرجل.

3- تنسيق الساعات مع الملابس ولون المعدن

إن كيفية تنسيق الملابس مع الساعات لا تتوقف فقط على لون الجلد، بل المعدن أيضاً فالساعات المعدنية لها عدة ألوان مختلفة بسبب تنوع الخامات المستخدمة في صناعتها بين الفضة والتيتانيوم والستانلس ستيل، بالإضافة إلى البلاتين والذهب؛ ولهذا يجب أن يدرك الرجل مدى أهمية التناغم والتناسق بين ألوان الساعات المعدنية وملحقات الإكسسوار الأخرى مثل الخاتم ومشبك الحزام الجلدي ومشبك الحذاء إن وجد، وبالطبع أزرار القمصان المعدنية، فالمهم هنا ليس التشابه، ولكن تكامل الألوان المختلفة.

4- تنسيق الساعات بين الملابس ولون المعدن

من بين الأمور المهمة التي تدور حول كيفية تنسيق الساعات مع الملابس أن الساعات ذات السوار المعدني دائماً تشكل فارقاً كبيراً لطلة الرجل الخارجية، ولكن بشرط أن تتوافق ألوان السوار المعدني للساعات مع ألوان الملابس والأحذية، فعلى سبيل المثال الساعات المعدنية الفضية تتناسق بشكل رائع مع الملابس والأحذية باللون الأسود والرمادي والأزرق، بينما تكون الساعات المعدنية ذهبية اللون رائعة مع الألوان البنية والبيج بدرجاتها المختلفة.