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فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي

الأربعاء 30 يناير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي



غزة / سما /

تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي لليوم الثاني على التوالي.

وقالت الهيئة العامة للمعابر ان 248 فلسطينيا تمكنوا من السفر يوم امس الثلاثاء بينهم 201 من المسجلين في كشوفات وزارة الداخلية و72 من كشف التنسيقات فيما بلغ عدد المرجعين 27 مواطنا.واكدت الهيئة ان 148 فلسطينيا عادوا من مصر الى قطاع غزة.

يشار الى ان مصر قررت   فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين يوم  الثلاثاء وحتى الخميس القادم.

وتوقف عمل المعبر تجاه المسافرين من غزة منذ ثلاثة أسابيع؛ عقب قرار الهيئة العامة للشؤون المدنية سحب موظفي السلطة من المعبر، وهو القرار الذي رفضته الفصائل الفلسطينية وقالت إنه يمثل "ضربًا للجهد المصري في ملف المصالحة ويزيد من معاناة شعبنا".

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