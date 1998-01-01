جوزك بيشخر.....اعرفي الحل

وكالات / سما /

الشخير هي عادة لاارادية سيئة ينزعج البعض منها فتتسبب في استيقاظ من بجانبك واستيقاظك أنت عدة مرات أثناء النوم وذلك لِحِدة الصوت الذي يصدر من أنفك نتيجة التعب والارهاق.

حتي تتغلب علي عادة الشخير , ينبغي عليك أولاً تجنب التدخين,الكحول,تجنب استخدام أقراص مُهدئة ,ينبغي عليك النوم لساعات كافية....

فاذا كانت هذه العادة مزمنة , فانتبه حتي لا تتسبب في ارتفاع ضغط الدم,مشاكل القلب ,فظهرت تقنيات حديثة وأدوية تساعدك علي التخلص من الشخير منها الزيوت الطبيعية التي سنتناولها بالتفصيل...

1- زيت شجرة الشاي: يساعد زيت شجرة الشاي علي تهدئة وتسكين ممرات الجهاز التنفسي وتنظيم عملية التنفس والتخلص من أي عدوي.

طريقة الاستخدام:اخلطيه مع زيت جوزة الهند وضعيه فوق الشفاة العليا ليلاً وذلك للحصول علي نتائج فعالة وسريعة ولكن تجنب الافراط في استخدامه فانتبه للكمية.

2-زيت اوكالبتوس: يساعد زيت اوكالبتوس علي التخلص من احتقان الجيوب الأنفية وذلك باستنشاق الهواء النقي ومنع أعراض الشخير وكذلك تقليل أي عدوي.

طريقة الاستخدام: يمكنك استخدامه مباشرة علي حافة الأنف أو فوق الشفاة العليا ولكن من يعاني من الحساسية ينزعج من قوته.

3-زيت ساج: واحدة من أهم الفوائد لزيت ساج هي تأثيره الفعال علي الجهاز التنفسي فهو يساعد علي تسكين الالتهاب وعلاج عدوي الجيوب الأنفية.

طريقة الاستخدام: اخلط 5 قطرات من زيت ساج مع ملعقة من زيت جوزة الهند وادهن بها منطقة الصدر أو الرقبة قبل النوم فذلك يساعد علي تنشيط الجيوب الأنفية وتقوية الجهاز المناعي ضد أي عدوي خفية.

4-زيت النعناع: أثبتت الأبحاث أن زيت النعناع يقلل الاحتقان الذي يسببه الشخير وذلك عن طريق المواد المضادة للالتهاب التي يحتوي عليها النعناع .

طريقة الاستخدام: ضع مباشرةً 2-3 قطرات من زيت النعناع علي فتحات الانف لتسكين الاحتقان والقدرة علي التنفس بشكل طبيعي والبعض يستخدمه بطريقة مختلفة وهي استنشاقه من بخار الماء المغلي.

5-زيت الليمون: اذا كنت تعاني من أمراض مزمنة مثل الربو , فزيت الليمون منشط قوي للجهاز التنفسي ويساعد أيضاً علي زيادة مستوي الطاقة في جسمك.

طريقة الاسخدام: ضع 2-3 قطرات في كوب شاء دافئ فذلك يساعد علي تنظيف الجيوب الأنفية واستفادة جسمك منه بطريقة سهلة.

6-زيت اللافندر: يُصنف زيت اللافندر علي أنه واحد من أهم الزيوت الطبيعية للتخلص من عادة الشخير فهو يعالج قلة النوم ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

طريقة الاستخدام:البعض يُفضل وضع قطرات منه علي المخدة ليلاً لاستنشاقه بسهولة واتخاذه كعامل مُساعد للنوم بشكل سليم والبعض يستخدم من 4-5 قطرات قبل النوم.

7-زيت الزعتر: اذا كان الشخير يوقظك كثيراً أثناء النوم ليلاً ,فزيت الزعتر معروف بقيمته المؤثرة في تهدئة الجسم والجهاز العصبي والمساعدة علي النوم بهدوء والتخلص بالفعل من الشخير .

طريقة الاستخدام:خلط كميات متساوية من زيت الزعتر وزيت الزيتون معاً ووضعه علي معصم اليد وقاع القدم قبل النوم ويمكنك استخدامه عن طريق العلاج بالبخار.

8-زيت البردقوش: اذا كنت تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم فيمكنك استخدام زيت البردقوش حيث يحتوي علي مضادات أكسدة وعناصر نشطة تساعد في علاج ذلك.

طريقة الاستخدام: خلط 4-5 قطرات من البردقوش مع ملعقة من الزيت الحامل(الناقل) ووضعها علي فتحتي الأنف أو مباشرةً فوق

الشفاة العليا أما اذا كانت رائحته شديدة ولم تستطع ذلك فيمكنك وضعه علي الرقبة أو الصدر قبل النوم .

9-زيت خشب الأرز: يساعد في علاج أي عَرَض من أعراض الشخير وتقليل الالتهابات وتنشيط الجهاز المناعي والجهاز التنفسي وعدم انسداد مجري الهواء.

طريقة الاستخدام: يمكنك خلطه مع زيت الزعترأو زيت اللافندر ووضعه علي الرقبة أو الصدر أو المعصم أو القدم قبل النوم حيث أن المواد الفعالة الموجودة به تساعد علي تنشيط جسمك ومنع الاستجابة للشخير .

انتباه: يمكنك استخدام هذه الزيوت بطرق مختلفة ومتعددة ولكن انتبه لا تستخدمها الا اذا قمت باستشارة الطبيب أولاً,حتي لا تُسبب التهاب للبشرة خاصةً أصحاب البشرة الحساسة .