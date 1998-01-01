صحيفة: زيادة رواتب موظفي السلطة بغزة سيتم تحصيلها من حماس

غزة / سما /

ذكرت صحيفة "الاخبار " أن رام الله تنوي قطع رواتب 4900 من أسر شهداء وأسرى «حماس» لتوفير نحو 10 ملايين شيكل.

واوضحت ان تلك الاموال ستحول لزيادة رواتب موظفي رام الله في قطاع غزة لتصبح بنسبة 75% بدلاً من 40% حالياً.

وأفادت مصادر بأن القرار اتخذته لجان عدة منها لجان أمنية وصدّق عليه «أبو مازن»، ثم أَبلغ وزير الشؤون المدنية ،حسين الشيخ، القرار، لوزير المالية، شكري بشارة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، على أن ينفذ الشهر المقبل.

هذا ولم تؤكد اي مصادر رسمية تلك الانباء.

وكان المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عاطف أبوسيف، كشف امس أن الحكومة الفلسطينية (في رام الله) ستصرف، الشهر المقبل، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة بدلا من نسبة الـ50% التي تصرف بالوقت الحالي.

و قال أبوسيف، إن "القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة سيتم إعادة النظر فيها تدريجيا".

وأضاف أبوسيف أن "الحكومة ستواصل تحسين أوضاع الناس في غزة وسيتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجيا خلال الأشهر المقبلة".