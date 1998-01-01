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قط وفيّ ينتظر أصحابه قرب المنزل لأكثر من سنة!

الأربعاء 30 يناير 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قط وفيّ ينتظر أصحابه قرب المنزل لأكثر من سنة!



وكالات / سما /

تداولت وسائل إعلام روسية قصة قطّ ينتظر أصحابه بالقرب من منزلهم رغم غيابهم لأكثر من سنة ونصف.

وعاش القط مع عائلة مؤلفة من أم وثلاثة أطفال في بلدة "زلاتوست" بالقرب من تشيليابينسك الروسية. وفي أواخر2017، تعرض منزل العائلة لحريق ضخم راحت ضحيته الأم وابنتها الكبرى. أما الطفلان الآخران فنقلا إلى مركز للرعاية، ومنذ ذلك الحين، بقي القط الناجي من الحريق بالقرب من المنزل رافضا الذهاب إلى مكان آخر.

وتعليقا على الحادثة الغريبة قالت، سفيتلانا تسيبروفسكايا، إحدى المتطوعات لحماية الحيوانات في روسيا: "القط المسكين لا يزال ينتظر أصحابه منذ اندلاع الحريق، ويرفض مغادرة المكان وينام في الشارع بالقرب من المنزل المحترق، هو بحاجة ماسة للمساعدة، لقد أجرينا له اللقاحات اللازمة، لكننا لم نجد من يتبناه في منزله بعد".

#القط

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