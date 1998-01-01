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تعطل خدمة "Gmail" حول العالم

الأربعاء 30 يناير 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعطل خدمة "Gmail" حول العالم



وكالات / سما /

تعطلت خدمة غوغل الرئيسة "Gmail" لدى مئات المستخدمين حول العالم، ما جعلهم غير قادرين على قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

واشتكى المستخدمون من وجود مشكلات في تسجيل الدخول، حيث ظهرت لهم رسالة "خطأ 404".

وأفاد "DownDetector"، التطبيق الشهير لمراقبة الانقطاعات، بأن المشكلات بدأت في حوالي الساعة الـ 11 صباحا بتوقيت غرينتش، على كل من أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات الموبايل.

وسُجل أكثر من 400 تقرير صادر عن المستخدمين، الذين يصرون على أن "Gmail" لا يعمل بشكل صحيح.

ويبدو أن المستخدمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا، هم الأكثر تضررا، حيث أن سكان الولايات المتحدة ما زالوا نائمين.

وتوجه عدد من المستخدمين إلى تويتر، للإبلاغ عن الحدث النادر. وكتب أحدهم: "نتلقى رسالة خطأ في Gmail، هل تعطل الخادم؟". وأضاف مستخدم آخر: "العالم يقترب من نهايته، Gmail معطل".

وقالت غوغل إنها تدرك المشكلة، وستقوم بنشر تحديثات حول الحالة، مع محاولة إصلاح الخلل في Gmail.

وجاء في صفحة وصف الحالة على Gmail: "نعلم بوجود مشكلة في Gmail، تؤثر على مجموعة كبيرة من المستخدمين. وسنقدم تحديثا بحلول 1/29/19، 12:50 مساء، عندما نتوقع حل المشكلة. ويرجى ملاحظة أن هذا التوقيت هو مجرد تقدير وقد يتغير".

#Gmail

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