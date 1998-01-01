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محكمة الاحتلال تثبّت الاعتقال الإداري بحقّ أسرى

الأربعاء 30 يناير 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

صادقت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" على أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ"القائد العسكري للمنطقة" بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستّة أشهر بحقّ الأسرى: محمد محمود حوامدة، ومحمد خليل عمر، وثائر رضا مري، ومعتز محمود أبو زنيد، وعمرو جمال زيد،  ولمدّة أربعة شهور بحقّ الأسرى: أصيل وليد برغوثي، ومعتصم منير برغوثي، ويحيى هاني جادو، وإسلام وليد شحاتيت، ورياض عدنان أبو عيشة وهيثم مدحت حميدان.

فيما ثبّتت لمدّة ثلاثة أشهر الأمر الصّادر بحقّ الأسير إيهاب منير برغوثي.

#محكمة الاحتلال

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