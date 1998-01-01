قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا على الأقل من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، 12 مواطناً من عدة محافظات في الضفة، تخللها اعتداءات على المواطنين، وتخريب للمنازل.

وبين نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين وهم: المحرر جعفر عز الدين، ومصطفى الشيباني، وبكر أبو عبيد وجميعهم من بلدة عرابة، إضافة إلى نجي نزال، ويوسف أبو خميرة وهما من بلدة قباطية.

ومن عدة بلدات في محافظة الخليل اعتقل الاحتلال كلاً من: محمود سليمان اخليّل، وماهر أبو وردة، ومحمد جبريل سلامة، وبهاء غنيمات.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: ليث البرغوثي، ومحمود علي القاضي، والمواطن زايد حسن مليطات من بلدة بيت فوريك في نابلس.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس الفتى سمير عبد الحليم برهان (17 عاماً) من جنين وذلك بالقرب من حاجز الجلمة العسكري.