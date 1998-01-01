  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنا على الأقل من الضفة

الأربعاء 30 يناير 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، 12 مواطناً من عدة محافظات في الضفة، تخللها اعتداءات على المواطنين، وتخريب للمنازل.

وبين نادي الأسير أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة جنين وهم: المحرر جعفر عز الدين، ومصطفى الشيباني، وبكر أبو عبيد وجميعهم من بلدة عرابة، إضافة إلى نجي نزال، ويوسف أبو خميرة وهما من بلدة قباطية.

ومن عدة بلدات في محافظة الخليل اعتقل الاحتلال كلاً من: محمود سليمان اخليّل، وماهر أبو وردة، ومحمد جبريل سلامة، وبهاء غنيمات.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: ليث البرغوثي، ومحمود علي القاضي، والمواطن زايد حسن مليطات من بلدة بيت فوريك في نابلس.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت بالأمس الفتى سمير عبد الحليم برهان (17 عاماً) من جنين وذلك بالقرب من حاجز الجلمة العسكري.

#قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ايران تؤكد وصول سلاح جديد إلى "المقاومة" في غزة ولبنان

بينت يزعم : "كادت أن تحصل كارثة بحرب 2014" على غزة

ترحيل فنانة مصرية إلى سجن القناطر بعد تسليم نفسها للشرطة

حماس تعلق على استقالة حكومة الوفاق اليوم رسميا

في الزواج..ابتعد عن هذه المرأة فورا

غزة: شهيد متأثرًا بجروحه وإصابات في اعتداء الاحتلال على الحراك البحري

التشريعي يؤيد إعدام الزراعة لأبقار هزيلة في غزة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: زيادة رواتب موظفي السلطة بغزة سيتم تحصيلها من حماس

1

صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بدعوى محاولتها الطعن

النخالة

النخالة: لدينا خيبة أمل كبرى من النظام العربي وكل إمكانيات المقاومة بفضل دعم ايران

القسام- ارشيف

سابقة .. كتائب القسام تطالب دعمها من خلال الـ"بيتكوين"

غانتس

غانتس يكسر صمته ويبعث برسالة تهديد للسنوار : "الجعبري لم يكن الأول ولن يكون الأخير"