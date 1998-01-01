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هدم بناية من عدة طوابق ومنزل قيد الانشاء في واد الجوز ونابلس

الأربعاء 30 يناير 2019 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم بناية من عدة طوابق ومنزل قيد الانشاء في واد الجوز ونابلس



رام الله / سما /


هدمت جرفات الاحتلال لإسرائيلي اليوم الأربعاء، منزلا قيد الإنشاء بحجة البناء دون ترخيص في قرية حوارة جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة ان قوات الاحتلال وصلت إلى المكان برفقة جرافة عسكرية وقامت بهدم أساسات وأعمدة منزل جنوب حوارة تعود ملكيته للمواطن محمد حسن ضميدي ومساحته 175 مترا مربعا بحجة البناء دون ترخيص.

في سياق متصل  هدمت جرافات بلدية الاحتلال اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة المالحي.

وأوضح خالد المالحي ان عشرات الجنود وطواقم البلدية اقتحمت بنايته في حي وادي الجوز بمدينة القدس وحاصرتها بالكامل ثم شرعت بتفريغ اجزاء من محتوياتها وباشرت الجرافة بعملية الهدم.

وأضاف ان طواقم البلدية اخطرته قبل يومين بضرورة تنفيذ الهدم للبناية، وتوجه لمحاميه لتأجيل الهدم وتجميد القرار دون جدوى.واضاف ان البناية مؤلفة من طابقين الاول قائم منذ 20عاما يضم 3 محلات تجارية والثاني منذ 5 سنوات يضم 3 شقق.

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