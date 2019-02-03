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الثلاثاء هلال القدس والنصر العماني في لقاء على ملعب فيصل

الأربعاء 30 يناير 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثلاثاء هلال القدس والنصر العماني في لقاء على ملعب فيصل



رام الله / سما /

أيام قليلة تفصلنا عن اللقاء الهام الذي سيجمع ممثل فلسطين في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم فريق هلال القدس وفريق النصر العماني في الادوار التمهيدية من البطولة الذي يحتضنه في مرحلة الذهاب ملعب فيصل الحسيني بالرام في حين ستكون مباراة الاياب في سلطنة عمان يوم الثلاثاء الذي يليه 12/2/2019 .

من المنتظر ان يصل الفريق العماني الى فلسطين يوم الاحد 3/2/2019 وسيعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للمباراة يوم الاثنين في مكان وموعد يحددان فيما بعد .

المدير الفني للفريق المقدسي خضر عبيد قال أن الهلال لم ينقطع عن التدريب ،ويعمل بجد من خلال تدريبات يوميه خاصة في الفترة الحالية بعد انضمام جميع اللاعبين من المنتخبين الاول والأولمبي بعد انتهاء لقاءات الفدائي في امم اسيا وعودة الاولمبي من جولته في الكويت والاردن .

وقد تعاقد الهلال مع أربعة لاعبين كان بحاجة لهم في خط الدفاع خاصة بعد رحيل ميلاد ترمنيني وتمشياً مع طريقة لعب الهلال الخاصة في اللقاء ولاعب ظهيرأيسر وصل الى المنتخب الأولمبي مباشرةً وكذلك التعاقد مع صانع ألعاب جيد بعد الاستغناء عن خدمات دَاوُدَ غزالي.

وعن فريق النصر العماني قال عبيد :

فريق النصر العُماني فريق جيد ومميز هجومياً وقد تعاقد مع عدد وافر من اللاعبين فترة الانتقالات الشتويه ومنهم لاعبان من من سلوفينيا.

وحول امال الفريق الفلسطيني قال :

أكيد هذا العام نتطلع الى تحقيق بطاقة الصعود لدور المجموعات لنخدم أنفسنا ونخدم الكرة الفلسطينيه

ووجه " عبيد " كلمة الى الجماهير قال فيها :

اطلب من الجماهير الفلسطينية مساندة الهلال ومؤازرته في هذا اللقاء.

#هلال القدس

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