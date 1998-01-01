جرافات الاحتلال تهدم أساسات وأعمدة مخازن جنوب نابلس

نابلس / سما /

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أساسات وأعمده مخازن قيد الإنشاء، في بلدة حواره جنوب نابلس.

وأفاد صاحب المخازن محمد حسن ضميدي ، بأن جرافات الاحتلال برفقة الجيش هدمت أساسات وأعمدة مخازن يجري بناؤها على الشارع الرئيس في البلدة، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح ضميدي أن البناء يقع في المنطقة المصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو، وما زالت قضية البناء أمام المحاكم الإسرائيلية، إلا أن الأخيرة عدلت في المخطط الهيكلي وادعت أن البناء واقع بمناطق "ج"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال هدمت المبنى رغم عدم البت بقضيته أمام المحاكم الإسرائيلية.

وقدر حجم خسائره بقيمة 15 ألف دينار أردني، منوها إلى أن قوات الاحتلال استولت سابقا على خلاطة باطون أثناء عملها في صب خرسانة عمدان المبنى.