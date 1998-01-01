صور: استشهاد شابة برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيم بدعوى محاولتها الطعن

رام الله / سما /

اسشتهدت شابة اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيّم شرق القدس المحتلة.

وزعمت القناة 13 العبرية أنّ الجنود اشتبهوا بالفتاة بانها حاولت تنفيذ عملية طعن .

وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقا.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أنّ قوات الاحتلال منعت أحد متطوعي الدفاع المدني الفلسطيني من مساعدة وإسعاف سيدة مصابة على حاجز الزعيم بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليها.

وذكرت مصادر الاحتلال أن أيا من الجنود لم يصب نتيجة للحادث.

يتبع ..