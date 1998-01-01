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سحب قرعة بطولة طوكيو 3 للشباب

الأربعاء 30 يناير 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة بطولة طوكيو 3 للشباب



غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قرعة دور الـ64 من بطولة "طوكيو 3" للشباب مواليد "2001 فما فوق"، في مقر جامعة الأقصى بخانيونس جنوب القطاع.

وحضر سحب القرعة السفير الياباني في فلسطين تاكيشي أوكوبو, وعدد من أعضاء اتحاد الكرة, وممثلو الأندية المشاركة بالبطولة, التي تجري بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وفيما يلي نتائج قرعة بطولة "طوكيو 3":

١- الترابط - جمعية الصلاح.

٢- الرباط - أهلي النصيرات.

٣- الهلال - فلسطين.

٤- الوفاق - B.

٥- العودة - خدمات البريج.

٦- شباب معن - B.

٧- شباب المغازي - شباب الزيتون.

٨- خدمات النصيرات - B.

٩- الأمل - الشمس.

10- خدمات خانيونس - B.

11- خدمات الشاطئ - المجمع الإسلامي.

12- العطاء - B.

13- القادسية - الأقصى.

14- خدمات دير البلح - B.

15- غزة الرياضي - خدمات المغازي.

16- بيت حانون الأهلي - B.

17- اتحاد الشجاعية - خدمات جباليا.

18- الأهلي - B.

19- نماء - المغراقة.

20- الجلاء - B.

21- المشتل - الزيتون.

22- خدمات رفح - B.

23- شباب خانيونس - بيت حانون الرياضي.

24- شباب الزوايدة - B.

25- اتحاد جباليا - الصداقة.

26- بيت لاهيا - B.

27- اليرموك - جماعي رفح.

28- الرضوان - B.

29- شباب رفح - الجزيرة.

30- شباب جباليا - B.

31- اتحاد دير البلح - اتحاد خانيونس.

32- التفاح - B.

#بطولة طوكيو

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