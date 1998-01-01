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رسمياً.. خيسي رودريجيز يعود إلى الدوري الإسباني

الأربعاء 30 يناير 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. خيسي رودريجيز يعود إلى الدوري الإسباني



وكالات / سما /

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، عن توصله لاتفاق نهائي مع ريال بيتيس الإسباني، وذلك من أجل إعارة المهاجم خيسي رودريجيز إلى اللوس فاردي حتى نهاية الموسم.

وكان رودريجيز من أبرز المواهب الشابة التي توسمت الصحافة الإسبانية في قدراتها ما يجعلها صالحة ومؤهلة للتألق في كبرى الدوريات الأوروبية، غير أن ضآلة وضعه الصحي حال دون ذلك.

ونشأ رودريجيز في أكاديمية ريال مدريد قبل أن ينضم لبطل فرنسا عام 2016 في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو وفقاً لما أشارت إليه التقارير الصحفية حينها، لكن الإصابات وتذبذب مستواه أفسدا فترته في العاصمة الفرنسية.

وسجل المهاجم الإسباني هدفاً يتيماً في تسع مباريات بالدوري الفرنسي وخرج من حسابات المدرب توماس توخيل.

وشارك رودريجيز، الذي أمضى الموسم الماضي معاراً إلى ستوك سيتي الإنجليزي، في مباراة واحدة هذا الموسم كبديل في الدقيقة الأخيرة خلال الفوز بهدفين دون رد على ستراسبورج في كأس فرنسا الأسبوع الماضي.

#خيسي رودريجيز #الدوري الإسباني

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