ميلان يطيح بـ نابولي ويبلغ نصف نهائي كأس إيطاليا

وكالات / سما /

نجح فريق نادي ميلان في العبور إلى الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا عقب الإطاحة بنابولي من ربع النهائي في مباراة ملعب سان سيرو.

ولعب الوافد الجديد كريشتوف بيونتك دور البطل في هذا الانتصار الثمين لفريق المدرب جينارو جاتوزو، حيث سجل هدفي اللقاء وأثبت سريعاً جداً أنه صفقة أكثر من رائعة.

وكان الروسونيري قد وقع مع اللاعب البولندي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في إطار تعويض رحيل المهاجم الأرجنتيني الكبير جونزالو هيجواين إلى صفوف تشيلسي الإنجليزي.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً افتتح مجال التسجيل لفائدة فريق مدينة ميلانو في الدقيقة 11، ثم أضاف الهدف الشخصي الثاني له والثاني أيضاً لفريقه في الدقيقة 27.

من المقرر أن تستكمل منافسات الدور ربع النهائي من الكأس المحلية يومي الأربعاء والخميس، حيث يلعب فيورنتينا ضد روما وأتالانتا أمام يوفنتوس يوم الأربعاء ثم تختتم المنافسات يوم الخميس بموقعة إنتر ميلان ضد لاتسيو.

ويحتل ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو الإيطالي برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الجار اللدود، إنتر ميلان صاحب الـ 40 نقطة في المركز الثالث.