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أجويرو يحقق رقماً قياسياً في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأربعاء 30 يناير 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجويرو يحقق رقماً قياسياً في تاريخ الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

حقق سيرجيو أجويرو نجم فريق نادي مانشستر سيتي إنجازاً جديداً في مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق استطاع افتتاح مجال التسجيل لفائدة السكاي بلوز في مباراة نيوكاسل يونايتد الجارية الآن على ملعب سانت جيمس بارك لحساب الجولة 24 من البريميرليج، بعد 24 ثانية فقط من انطلاق مباراة الليلة.

اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً رفع غلته التهديفية في شباك فريق المدرب رافا بينيتيز إلى 15 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف سجله لاعب واحد ضد نادٍ واحد في تاريخ المسابقة المحلية.

ويعد الدولي الأرجنتيني واحداً من أهم اللاعبين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى صفوف السيتيزنس في صيف 2011.

ورفع أجويرو رصيده التهديفي في البريميرليج هذا الموسم إلى 11 هدفاً، وصنع 5 أهداف آخرين لزملائه.

ويطمح أزرق مانشستر للضغط على المتصدر ليفربول من خلال تذليل فارق النقاط مع الريدز إلى نقطة واحدة فقط، انتظاراً لخوض فريق ملعب أنفيلد مباراته الصعبة ضد ليستر سيتي مساء الأربعاء.

#أجويرو

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