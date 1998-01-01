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برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقد ألبا

الأربعاء 30 يناير 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتوصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقد ألبا



وكالات / سما /

أصبح نادي برشلونة الإسباني، منكبّاً على تجديد عقود أبرز ركائزه الأساسية، بِغَرض تحصينها من أطماع الأندية الأوروبية الكبيرة، إضافة إلى تحسين رواتبها السنوية من أجل حثّها على تقديم مستويات رائعة.

 

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن إدارة برشلونة تدنو من إغلاق أحد الملفات الشائكة، ويتعلق الأمر بتمديد عقد المدافع جوردي ألبا، حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن تجديد الولاء بينهما.

وأوضحت الإذاعة المرموقة، أن جوردي ألبا سيوقع على عقده الجديد الذي سيخول له البقاء داخل قلعة الكتلان لأربع سنوات أخرى (بالإضافة إلى السنة المتبقية في عقده الحالي)، وهو ما يعني أنه سيستمر في برشلونة حتى عام 2024.

وأضافت الإذاعة نفسها، أن برشلونة وألبا وضعا اللمسات الأخيرة على عقد التجديد بينهما، على أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر، بعد إغلاق الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان ألبا قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد البقاء في برشلونة، مشدداً في الآن نفسه، على أنه كان يرغب في حل قضية تجديد ارتباطه منذ الصيف الماضي، مع العلم أن عقده الحالي سينتهي في شهر يونيو 2020.

#برشلونة #جوردي ألبا

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